ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد حسام ميدو أن نادر شوقي وكيل اللاعبين أقسم له في مكالمة هاتفية أنه كان يعمل لمصلحة رمضان صبحي موكلهُ ولا يعمل لمصلحة الأهلي فقط كما كان يظن رمضان.

 

وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر قناة النهار: " نادر شوقي أرسل لي عرضا من فريق باشاك شهير التركي لضم رمضان صبحي ".

 

وأضاف: "عرض نادي باك شهير التركي لرمضان بقيمة ٢ مليون يورو ومميزات إضافية لنادي هدرسفيلد الإنجليزي وهذا يدل أنني كنت أعمل لصالح رمضان صبحي".

 

يذكر أن رمضان صبحي أنهى عقد الوكالة مع نادر شوقي بسبب تأكيده أن الوكيل كان يعمل لصالح النادي الأهلي فقط في المفاوضات الأخيرة وفشلت مفاوضات تجديد إعارة رمضان بالقلعة الحمراء.

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