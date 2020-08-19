متحدث الوزراء: سيتم النظر في منح كبار السن والأطباء لقاح الانفلونزا الموسمية مجانًا



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتم النظر في منح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل مجاني بالنسبة للفئات الاكثر عرضة لفيروس كورونا.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه اللقاحات تعادل خمسة أضعاف المعتاد بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كله بسبب فيروس كورونا.وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " سيتم توفير اللقاح في الهيئة العامة للمصل واللقاح والصيدليات، وستكون الأولوية لإعطائه لكبار السن والأطباء نظرًا لأنهما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".