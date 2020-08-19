متحدث الوزراء: سيتم النظر في منح كبار السن والأطباء لقاح الانفلونزا الموسمية مجانًا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية استعدادا لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه اللقاحات تعادل خمسة أضعاف المعتاد بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم كله بسبب فيروس كورونا.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " سيتم توفير اللقاح في الهيئة العامة للمصل واللقاح والصيدليات، وستكون الأولوية لإعطائه لكبار السن والأطباء نظرًا لأنهما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه يتم النظر في منح بعض الفئات لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل مجاني بالنسبة للفئات الاكثر عرضة لفيروس كورونا.

اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ 40 دقيقة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ 40 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يُخطط لتوجيه ضربة جديدة للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

11:30 م

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية