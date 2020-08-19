نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:45 م
توأم روحي
توأم روحي
يارا احمد، مصطفي فكيه تصوير: مصطفي الديب
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وصل عدد كبير من فريق عمل فيلم "توأم روحي"، والمقام حاليًا داخل إحدى سينمات أكتوبر حيث حضر العرض الخاص حتي الآن الفنان حسن الرداد، الفنانة أمينة خليل، الفنانة عائشة بن احمد، والمخرج عثمان أبو لبن، السيناريست أماني التونسي، المنتج أحمد السبكي، والفنان محمود عبد المغني.


فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإنتاج أحمد السبكى وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي،
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)
نجوم "توأم روحي" في العرض الخاص للفيلم (صور)

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توأم روحي امانى التونسي الفجر العرض الخاص أخبار الفجر الفني

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