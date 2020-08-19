بهذه الطريقة.. رزان المغربي تختفل بعيد ميلادها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:34 م
رزان المغربي
رزان المغربي
الفجر الفني
Advertisements
تحتفل الفنانة رزان المغربي اليوم 19 أغسطس بعيد ميلادها ، حيث نشرت رزان منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام تورته تحمل صورتها .

وعلقت رزان علي الصورة قائله : وكان كريم مصر علي الصورة عشان هيك كان لازم احط الصورة لأن حاولت اهرب اهرب من التورتة بس كريم كسب ، شكراً يا حبيبي دايما مع بعض.

كانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".


أخبار تهمك

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ 40 دقيقة

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

منذ 42 دقيقة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز يُخطط لتوجيه ضربة جديدة للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميدو يكذب رمضان صبحي: نادر شوقي لم يكن يعمل لمصلحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:28 م

اعصار كومان يضرب برشلونة ويطيح بـ 7 لاعبين

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

10:02 م

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

11:30 م

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

11:30 م

ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية