بهذه الطريقة.. رزان المغربي تختفل بعيد ميلادها

Advertisements

تحتفل الفنانة رزان المغربي اليوم 19 أغسطس بعيد ميلادها ، حيث نشرت رزان منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام تورته تحمل صورتها .



وعلقت رزان علي الصورة قائله : وكان كريم مصر علي الصورة عشان هيك كان لازم احط الصورة لأن حاولت اهرب اهرب من التورتة بس كريم كسب ، شكراً يا حبيبي دايما مع بعض.



كانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".





