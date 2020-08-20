وزير الأوقاف: لا مخالفة شرعية في تحديد خطبة الجمعة بـ10 دقائق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يوجد مدة زمنية محددة لصلاة وخطبة الجمعة، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام، أو أي من الفقهاء، لم يضعوا مدة محددة لذلك، وتابع: "ومدة الـ10 دقائق لخطبة الجمعة في ظل الإجراءات الاحترازية في ظل كورونا لا يوجد بها أية مخالفة شرعية".





وأضاف "جمعة "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التباعد في ظل جائحة كورونا أمر ضروري للحفاظ على النفس، وعليه تم جعل إقامة صلاة الجمعة في المساجد الجامعة، وليس الزوايا، وتابع: "الزوايا لن تفتح في صلاة الجمعة لأن صعب تحقيق التباعد في الزوايا"، مشددًا على أنها تفتقر إلى الأمن الصحي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر ودول العالم في ظل تفشى جائحة كورونا.





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري .





وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.





3. إحضار المصلى الشخصي.





4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.





6. عدم فتح دورات المياه.





7. عدم فتح أو دور المناسبات.





8. عدم زيارة الأضرحة.





9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.





10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.





12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.



