مؤشرات البورصة الأمريكية تتراجع عن المستويات القياسية بالختام





تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، عن المستويات القياسية ليهبط "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" من مستويات قياسية مرتفعة، بعد محضر الفيدرالي.









وتجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل حاجز 2 تريليون دولار خلال التعاملات لكنها تراجعت عن هذه العلامة في ختام الجلسة.





وأشار محضر الفيدرالي الأمريكي إلى أن الوباء يمثل ضغوطاً على الاقتصاد والتضخم والتوظيف على المدى القريب، وكما يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية متوسطة المدى,





وأوضح الفيدرالي أن إنفاق المستهلكين تعافى خلال الشهر الماضي، لكنه مسار تعافي الفيروس سيعتمد على الوباء.





وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الديمقراطيين ليسوا على استعداد التفاوض بشأن صفقة تحفيز مناسبة.





في حين ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الديمقراطيين لديهم رغبة في خفض مطالبهم بشأن حزمة التحفيز إلى النصف بعد أن أقر المجلس سابقا مشروع قانون بقيمة 3 تريليونات دولار.





في حين ذكر تقرير صحفي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم رغبة في التوافق على حزمة تحفيز أصغر.





وارتفع سهم تارجت بنحو12.7 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية بنحو 80 بالمائة.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى 27692.8 نقطة.





كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3374.8 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 11146.4 نقطة.





وبحلول الساعة 8.05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 عند 92.997.