بيراميدز يُخطط لتوجيه ضربة جديدة للأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية سويسرية، عن نية نادي بيراميدز في توجيه ضربة جديدة للنادي الأهلي، خلال الموسم المقبل.

ووجه بيراميدز ضربة قوية للأهلي موخراً، تتمثل في التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي،  والذي خاض إعارة لمدة موسم ونصف مع الأهلي.

وبحسب صحيفة "aargaurezeitung" السويسرية، فإن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، يحق له مغادرة الأهلي خلال نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضافت، أن فايلر يمتلك هذا البند في عقده مع الأهلي، والذي سيخول له الرحيل دون أي شروط عن الأهلي، إذا قرر ذلك.

وشددت أن فايلر يمتلك العديد من العروض للرحيل عن الأهلي، ومنها عرضاً من نادي بيراميدز.

وفي حال رحيل فايلر لبيراميدز، فستكون ضربة قوية للنادي الأهلي هذا الموسم، بعد ضم رمضان صبحي، ومن قبله أحمد فتحي وشريف إكرامي.

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