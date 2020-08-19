عضو المجمع اللغوي: نعيش في "تلوث لغوي".. واعتمدنا على العامية السبب

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قالت وفاء كامل، عضو المجمع اللغوي، إن إدخال بعض الألفاظ الأجنبية على اللغة العربية هو "تلوث لغوي"، مشيرة إلى أن اللغة العربية هي الدرع الواقي لأمتنا في مواجهة عصر التطور التكنولوجي.



وأضافت وفاء خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء": "انهار احساسنا باللغة العربية حينما انهار إحساسنا بالانتماء".



وتابعت " نعيش انحدار كامل للغة العربية في الوقت الحالي ويجب التمسك بالانتماء اللغوي والقومي، ومشكلتنا الأساسية تكمن في تضاؤل إحساسنا بأهمية اللغة العربية وضرورة الحفاظ عليها".



وأكدت على ضرورة أن يلعب الإعلام دورا مهمًا في مواجهة التلوث اللغوي وتنقيتها من المصطلحات الغربية، موضحة أن السلوك اللغوي للدول الغربية دفع فرنسا على سبيل المثال إلى تنقية اللغة الفرنسية من المصطلحات الانجليزية.



وتابعت "علم النحو ليس صعبا لكن المشكلة في طريقة تدريسه التي تتسم بالتلقين، مدارس اللغات تحرص على تعليم اللغة الاجنبية لطلابها اكثر من تركيزها على اللغة العربية".



واستطردت "جميع اللغات في دول العالم تعتمد على العامية أكثر من استخدام الفصحى، وتنتشر حاليا لغة شبابية تستخدم كلمات ليست موجود بين اللغات الكبرى، والاحتياط أهم الطرق للحفاظ عليها".



تعد اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارًا حول العالم، وتحتل المركز الرابع في تصنيف اللغات الأكثر استخدام فى العالم، فيوجد ما يكثر عن 467 مليون نسمة يقوموا بالتحدث بها وأكثرهم بالوطن العربي، وتقرر الاحتفال بها فى الـ 18 من ديسمبر من كل عام بعد أن قررت الجمعية العامة بأدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فى الأمم المتحدة عام 1973.



وللغة العربية أهمية كبيرة لدا المسلمين فهي تعتبر لهم لغة مقدسة لانها بالقرأن الكريم، واساسية فى أقامة العديد من الشعائر الدينية، وكان أنتشار الاسلام سبب كبير فى أرتفاع مكانه اللغة العربية لانها كانت لغة العلم والادب والسياسة لقرون فى كل الأراضي التي حكمها المسلمون، ولها أهمية لدي الديانه المسيحية أيضًأ لانها لغة الشعائر التي تستخدمها معظم الكنائس، وقد أثرت العربية على عدد من لغات حول العالم مثل، الإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية.



ما الذي يميز اللغة العربية؟



تتميز اللغة العربية بأنها من أغرز اللغات في العالم من حيث المادة اللغوية، حيث يوجد ثمانين ألف مادة في معجم ابن منظور "لسان العرب"، وتم تأليفه في القرن الثالث عشر، كما يوجد في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفًا مكتوبًا، واقترح عدد من اللغويين بإضافة الهمزة كحرف أساسي من ضمن حروف اللغة العربية، وعلى عكس العديد من اللغات، فتكتب اللغة العربية من الجهة اليمنى إلى اليسرى.



أهمية وفوائد اللغة العربية



- وللغة العربية أهمية فى تحقيق الوحدة الإسلامية لما لها من دور فى الرابط الوجداني لأبناء الأمة، وتأثر بها طريقة تفكير الأفراد، فصُبغت الأعاجم بصبغتها، جليًا في مرونتها واستيعابها للغات الدخيلة على المجتمع العربي.



- تساعد فى تسجيل الأحاسيس والأفكار.



- وأيضًا فهم تعاليم الدين الإسلامي الذي نزل بلسان عربي مبين وهو المرجع الأول لكل المسلمين حول العالم لفهم أمور دينهم.



- تساعد على استمرار الثقافة العربية والتواصل بين الأجيال.



- كما أنبثقت من اللغة العربية عدة لغات مثل: اللغة البابلية والآرمية والحبشية.



- لغة الحضارة الأولي فى العالم.



- حققت اللغة العربية مكانة مرموقة بين حضارات العالم وانتشر ثمار الأبداع منها للعلماء والفلاسفة والمفكري.



- تتسم بالثبات في جزورها بسبب خصائصها وميزاتها المختلفة.



- يتواصل الملايين من الأشخاص حول العالم باللغة العربية، حيث تعتبر أداة مهمة للتعارف.



- نقل اللغة العربية ما انبثق من حضارات قديمة.