أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:19 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من بيانات إدارة معلومات الطاقة عن هبوط مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند 10.700 مليون برميل يومياً مع هبوط قوي لصادرات الولايات المتحدة من الخام.

وفي اجتماع للجنة الوزارية لـ"أوبك+"، شدد وزيرا الطاقة في روسيا والسعودية على ضرورة الامتثال الكامل باتفاقية خفض الإنتاج النفطي.

وتعرضت أسعار الذهب الأسود للضغوط خلال التعاملات وسط تنامي المخاوف بأن الطلب على الوقود الأمريكي قد لا يتعافى سريعاً وسط جمود المحادثات حيال حزمة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بحوالي 4 سنتات أو ما يعادل 0.09 بالمائة مسجلاً 42.93 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر إلى 45.29 دولار للبرميل بانخفاض 0.4 بالمائة.

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