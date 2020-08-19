يوسف الحسيني: التحالف الانتخابي للأحزاب انتهى مع إعلان نتائج الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكد الإعلامي يوسف الحسينى، أن التحالف الانتخابي للقائمة الوطنية من أجل مصر، انته بانتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن الوارد ان يحدث تحالف ما تحت قبة الشيوخ، وليس بالضرورة أن يضم نفس الأحزاب.

وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن مجلس الشيوخ سيلعب دور شديد الأهمية والمحورية نتيجة التحديات القائمة.

وأضاف:"أتوقع أن يشهد مجلس النواب المقبل تحالف يضم أكثر من 11 حزب، ولا بد من تنسيق بين القوائم والفردى".


وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.

وأشار إلى إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحًا أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

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