خلاف حول قرعة المونديال: أزمة بين دولي ومصري اليد.. و"الرياضة" السبب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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دخل الاتحاد الدولي لكرة اليد في أزمة مباشرة مع الاتحاد المصري، بسبب مكان إقامة قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقررة في مصر العام المقبل، ووقفت وزارة الشباب والرياضة سببا مباشرا في الأزمة بعد تغيير مكا الحفل رغم إخطار الاتحاد الدولي من قبل بمكان أخر.

 

بدأت القصة عندما تمسكت الوزارة بإقامة حفل القرعة في مجمع الأديان الجديد، رافضة اقتراح الاتحاد الدولي بقيادة الدكتور حسن مصطفى بإقامة القرعة في منطقة الأهرامات، وتم إخطار الاتحاد الدولي بالمكان، بل وإخطار كافة المؤسسات المعنية بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة في مصر، إلا أن الوضع اختلف تماما فيما بعد بناء على  موقف مجمع الأديان نفسه، وانتقل الحديث لإقامة القرعة في منطقة الأهرامات، وهو ما تسبب في غضب مسئولي الاتحاد الدولي، ونقل المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري الموقف للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعيا وراء احتواء الموقف والهروب من المأزق الذي تسببت فيه الوزارة.

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