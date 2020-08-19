بهذه الكلمات.. غادة عبد الرازق تهنئ جمهورها بحلول العام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:24 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
الفجر الفني
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حرصت الفنانة غادة عبدالرازق علي تهنئة محبيها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت : إلي كل من احمل لهم وداً واحتراماً وحباً في قلبي ، أهنئكم بحلول العام الهجري الجديد وأسال الله أن يديم عليكم السعادة والصحة والستر ، عام هجري سعيد.

يُشار أن آخر اعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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