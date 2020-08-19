شادي محمد عن إصابات لاعبي الأهلي: محسودين بسبب كثرة البطولات

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علق شادى محمد لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على الإصابات المتكررة للاعبي النادي الأهلى مؤخرًا، قائلًا إنها متوقعة، في ظل فترة التوقف الطويلة التي مر بها لاعبي الفريق بسبب أزمة كورونا.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه يوجد فرق عالمية بين صفوفها 10 إصابات، مؤكدًا أن الأهلى يمتلك جهاز طبي على أعلى مستوي، وغرف متخصصة.



وواصل: "نوعية الملاعب لها تأثير كبير على حالة اللاعبين، وهناك مشكلات كبيرة في الملاعب المصرية، بجان بالتنظيم وتوقيت المباريات".



وعن إصابة لاعبي الأهلى بالحسد، قال مازحًا: "لاعبي الأهلى محسودة عشان بتكسب بطولات كتير.. والحسد موجود في القرآن.. ونحن مؤمنين بربنا، وكرة القدم مرتبطة بالمتعة"ز



هذا وكشف الدكتور مجدي الباز، استشاري عظام ورئيس الفريق الطبي لنادي الإسماعيلي سابقًا، خلال تصريحات أعلامية سابقة، أسباب الإصابات الكثيرة بين صفوف لاعبي الأهلى، قائلًا إن كثرة هذه الإصابات "عليه علامات استفهام".



وقال، إن هناك عدة أسباب لكثرة الإصابات، وأبرزها الحمل التدريبي المرتفع، وعدم جاهزية اللاعبين وحالتهم العضلية والاستشفاء بعد المجهود الكبير، ولذا لا بد من استشفاء جيد.





وفي سياق منفصل، أكد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحات أعلامية سابقة، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.



وقال "ميدو": " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".



وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".



وواصل: "طول ما الحالة العضلية للاعب قوية، ستتحمل الإجهاد والضغوط على الركبة، ولا دخل للطبيب بحجم الإصابات المتكررة، وبعض المراكز الطبية ببعض الأندية حالتها تحت الصفر".





