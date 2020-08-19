موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي مواعيد 3 جولات جديدة للدوري وهي الـ 23 و24 و25.

 

وقال حسام الزناتي في بيان رسمي إنه أتم تجهيز باقي مواعيد جدول الدوري ولكن سيتم الإعلان عنها بعد تحديد مواعيد الارتباطات القارية بالتفاصيل الكاملة بالنسبة للأهلي والزمالك.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 3 سبتمبر المقبل، في الجولة الرابعة والعشرين للدوري المصري.


ويتصارع فريقا الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني في بطولة الدوري المصري، خاصة في ظل تصدر الأهلي للمسابقة بفارق كبير.

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