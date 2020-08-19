التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الاتفاق والفتح بالدوري السعودي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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أخفق الاتفاق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، عقب سقوطه في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه الفتح اليوم الأربعاء في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

 

وظل الاتفاق، الذي خسر صفر / 1 أمام الاتحاد بالمرحلة الماضية، في المركز الثامن بترتيب المسابقة، برصيد 36 نقطة، في حين رفع الفتح رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

 

وبادر الاتفاق بالتسجيل مبكرا عن طريق لاعبه الفرنسي سوليمان دوكارا في الدقيقة الثامنة، غير أن اليوناني ماتياس أجويريجاراي، سرعان ما أحرز هدف التعادل للفتح في الدقيقة 20.

 

واضطر الفتح للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمد الفهيد في الدقيقة 27، لحصوله على الإنذار الثاني.

 

رغم النقص العددي، تماسك لاعبو الفتح أمام هجمات الضيوف، ليتمكنوا من الاحتفاظ بنقطة التعادل حتى النهاية.

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