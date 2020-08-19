ليس إنتر ميلان ومانشستر سيتي.. ميسي يختار وجهته المقبلة









كشفت تقارير صحفية عن رغبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في الرحيل عن كامب نو الموسم المقبل.





واتخذ ميسي قرار الرحيل عن البلوغرانا عقب الهزيمه الكارثية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النجم الأرجنتيني قد استقر على الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي الموسم المقبل.





ويعد النادي الأمريكي واحد من أكثر الأندية في العالم إهتمام بالنجم الأرجنتيني، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت على النادي منذ ولاية ديفيد بيكهام.





وكانت تقارير صحفية إسبانية قد ربطت إنتقال ميسي إلى إنتر ميلان الإيطالي أو مانشستر سيتي الإنجليزي في بداية الموسم المقبل، وهو ما تناقش تمامًا مع التقارير الواردة من موقع " دون بالون " .





ومن المعروف على الساحة العالمية أن موقع " دون بالون " من المواقع التي تُثير الجدل دائمًا في سوق الانتقالات، الا ان هذه المرة قد يقترب ميسي من الإنتقال إلى الدوري الامريكي.



