أحمد الليموني يهنئ الدكتور محمد منظور بفوزه في انتخابات الشيوخ

يهنئ أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن بمناسبة فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، متمنيا له ولكل أعضاء المجلس الجديد التوفيق والسداد.





وأكد الليموني، أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت صعود وجوه وطنية مخلصة خرجت من وسط هموم المواطنين وشاركتهم مشاكلهم، موضحا أن العملية الانتخابية شهدت ضخ دماء جديدة تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وذات كفاءة عالية وخبرة سياسية سوف تساعد في تحقيق منظومة تشريعية تليق بالدولة والمواطن.