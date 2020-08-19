تعرف على موعد مباراه البنك الأهلي والإنتاج الحربي
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:20 م
هدير أسامة
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يستضيف ملعب السلام، مباراه البنك الأهلي، والإنتاج الحربي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً .
وتعبتر هذه المباراة الودية الرابعة لفريق البنك، استعداداً لمنافسات المبارايات المقبلة بدوري القسم الثاني.
وخسر فريق البنك الأهلي، امام النصر، ودياً بنتيجة 3/0والتي اقيمت عصر الأربعاء، بملعب النصر، ، بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا .
ويحتل البنك، المركز الأول برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.
وتعبتر هذه المباراة الودية الرابعة لفريق البنك، استعداداً لمنافسات المبارايات المقبلة بدوري القسم الثاني.
وخسر فريق البنك الأهلي، امام النصر، ودياً بنتيجة 3/0والتي اقيمت عصر الأربعاء، بملعب النصر، ، بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا .
ويحتل البنك، المركز الأول برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.