تعرف على موعد مباراه البنك الأهلي والإنتاج الحربي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يستضيف ملعب السلام، مباراه البنك الأهلي، والإنتاج الحربي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً .

وتعبتر هذه المباراة الودية الرابعة لفريق البنك، استعداداً لمنافسات المبارايات المقبلة بدوري القسم الثاني.

وخسر فريق البنك الأهلي، امام النصر، ودياً بنتيجة 3/0والتي اقيمت عصر الأربعاء، بملعب النصر، ، بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا .

ويحتل البنك، المركز الأول برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.

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