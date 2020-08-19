تعرف على موعد مباراه البنك الأهلي والإنتاج الحربي

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يستضيف ملعب السلام، مباراه البنك الأهلي، والإنتاج الحربي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصراً .



وتعبتر هذه المباراة الودية الرابعة لفريق البنك، استعداداً لمنافسات المبارايات المقبلة بدوري القسم الثاني.



وخسر فريق البنك الأهلي، امام النصر، ودياً بنتيجة 3/0والتي اقيمت عصر الأربعاء، بملعب النصر، ، بعد فترة توقف مسابقة الدوري بسبب ازمة تفشي فيروس كورونا .



ويحتل البنك، المركز الأول برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، بجدول الترتيب بدوري القسم الثاني.