أحمد داوود ضيف ثاني حلقات برنامج SNL بالعربي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:16 م
احمد داوود
احمد داوود
شيماء يونس
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يحل الفنان أحمد داود، ضيف على البرنامج الكوميدي SNL بالعربي، يوم السبت القادم، لتكون ثاني حلقات برنامج الموسم الجديد، وذلك عبر شبكة قنوات "ON"، ليكون موعده المقرر في تمام الساعة الساعة الحادية عشر مساءً.


وسينضم لضيوف البرنامج بشكل عام، عدد من النجوم الفن كما ظهر في الأعلان الذي تم بثه على شاشة ON، أبرزهم: أحمد السقا، ومحمد رمضان، وخالد النبوي، وسمية الخشاب، وشيرين رضا، وماجد المصري، وبيومي فؤاد، ومن نجوم الغناء: أحمد شيبة وأوكا، ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.




ويشار إلى أن البرنامج يعرض أعمال سينمائية، مسرحية أو أحداث واقعية ليتم تقديمها بشكل كوميدي ساخر، وخلال المواسم الثلاثة السابقة حقق البرنامج نجاحا ليكمل من خلاله الموسم الحالي، ويتعاون في تقديمه عدد من الشباب منهم
خالد منصور، شادي ألفونس، نور قدري، توني ماهر، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، ميرنا جميل، أحمد سلطان، علوي الحسيني، نانسي صلاح، يارا فهمي، حازم إيهاب
، عمرو وهبة.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قرر منذ قرابة عام ونصف قرر وقف برنامج "SNL بالعربي" الذي يبث على قناة "ON"،  بسبب الألفاظ الجنسية التي يتم تناولها خلال الحلقات.




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