الألومنيوم يواصل تدريباته ومعسكر للفريق أول سبتمبر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يواصل فريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، المقرر انطلاق منافساته في 20 سبتمبر المقبل.

وقال صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الكرة، إن الفريق يؤدي تدريباته بانتظام، بالملعب الرئيسي بالنادي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف ان الجهاز الفني يدرس مع مجلس إدارة النادي، إمكانية إقامة معسكر للفريق في الأول من شهر سبتمبر المقبل، قبيل انطلاق منافسات الدوري، والذي يهدف الي خوض الفريق عدة مباريات ودية، لإعداد الفريق قبل استئناف المباريات.

وأشار صالح في تصريح خاص ل"الفجر الرياضى" الي ان هناك عدة أماكن تم اقتراحها لاستصافة معسكر الفريق وهي منتجع الاسيوطي، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، أو القاهرة وحتى الآن لم نستقر على أحدهم.

وتابع ان هناك اتصالات مع إدارة نادي بترول أسيوط، لامكانية إقامة مبارتين ذهاب وعودة قبل سفر الفريق لمعسكره.

يذكر ان فريق الالومنيوم بدأ تدريباته استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني، بعد إجراء المسحات لجميع افراد المنظومة التي جاءت جميعها سلبية باستثناء حالة واحدة تم عزلها وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لها.

ويحتل فريق الالومنيوم المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

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