"حماية المستهلك" يستدعى سيارات فورد فيوجين 2015
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:37 م
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أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "فورد" العالمية حملة استدعاء 512 سيارة من نوع "فورد فيوجين"، إنتاج مارس 2015الي يوليو 2015، وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة الدريكسيون كإجراء احترازي.
يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .
كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588، من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 ، او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.