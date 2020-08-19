"حماية المستهلك" يستدعى سيارات فورد فيوجين 2015

أطلق جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة "فورد" العالمية حملة استدعاء 512 سيارة من نوع "فورد فيوجين"، إنتاج مارس 2015الي يوليو 2015، وذلك لتغيير مسامير تثبيت موتور علبة الدريكسيون كإجراء احترازي.





يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز علي الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق .



