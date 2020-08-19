أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ

يهنئ أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة من أجل مصر .





وفاز بالانتخابات كل من محمد عزمي عن حزب الحركة الوطنية المصرية، وعمرو عزت عن حزب التجمع، والدكتور محمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري، والطيار محمود القط عن حزب حماة الوطن، والمهندس محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة.



