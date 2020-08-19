أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:58 م
أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر
أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر
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يهنئ أحمد الليموني مدير تحرير بوابة الفجر، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة من أجل مصر.

وفاز بالانتخابات كل من محمد عزمي عن حزب الحركة الوطنية المصرية، وعمرو عزت عن حزب التجمع، والدكتور محمد عمارة عن حزب الشعب الجمهوري، والطيار محمود القط عن حزب حماة الوطن، والمهندس محمد السباعي عن حزب مصر الحديثة.

وأعرب الليموني، عن سعادته بفوز مجموعة مميزة من الشباب لتمثيل الشعب سياسيا تحت قبة البرلمان، بما يضمن المساهمة في إخراج قوانين منضبطة من خلال الحوار والدراسة والتخصص تخدم المواطن المصري وتعالج مشاكله، موجها الشكر لكل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مجهودهم الرائع خلال فترة الانتخابات وانكارهم للذات في دعم زملائهم، وطرح رؤي وأفكار جديدة في الحياة السياسية تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد".
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ
أحمد الليموني يهنئ نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" الفائزين بانتخابات الشيوخ

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