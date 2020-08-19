اتحاد جدة يواصل نتائجه السيئة في الدوري السعودي للمحترفين





وبات الاتحاد، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثالث عشر (الرابع من القاع) برصيد 27 نقطة، فيما ظل الفيصلي في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد 42 نقطة.





وتقدم الفيصلي بهدف أحرزه يوسف الجبلي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما أحرز حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 66.





بدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب الاتحاد، وسدد لاعبه الأرجنتيني ليوناردو جيل من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة، لكنها ذهبت إلى ركلة مرمى.





وحصل الاتحاد على ركلة حرة مباشرة من مكان جيد في الدقيقة الثامنة، سددها ليوناردو بعيدة عن المرمى.





سرعان ما هدأ إيقاع الاتحاد، ليمنح الفرصة للفيصلي للدخول في أجواء المباراة، حيث حصل أصحاب الأرض على أكثر من ركلة حرة وركلة ركنية، لكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى الضيوف.





وسقط محمد قاسم لاعب الفيصلي داخل منطقة جزاء الاتحاد في الدقيقة 41، غير أن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب.





لم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى حصل الفيصلي على ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد حمدان الشمراني لاعب الاتحاد داخل منطقة جزاء فريقه، لينفذ يوسف الجبلي الركلة بنجاح، محرزا هدف التقدم للفيصلي في الدقيقة 44.





وسدد الجبلي الكرة قوية على يمين البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، الذي حاول إبعاد الكرة لكن دون جدوى، لتسكن شباكه.





ارتفعت معنويات لاعبي الفيصلي عقب هدف التقدم، وسدد التريندادي خاليم هيلاند من خارج منطقة الجزاء، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليمسكها جروهي بسهولة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الفيصلي 1 / صفر على الاتحاد.





بدأ الشوط الثاني بهجوم من جانب الاتحاد، الذي حاول إدراك التعادل سريعا، حيث تابع فهد المولد ركلة حرة من الناحية اليمنى، نفذها جيل عرضية، ليسدد ضربة رأس، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة في الدقيقة 47.





وقاد فهد المولد هجمة للاتحاد في الدقيقة 50، ليمرر كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى رومارينيو، الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لكنه وضع الكرة بعيدة عن المرمى، فيما أطلق عبدالإله المالكي تسديدة غير متقنة في الدقيقة 53، ذهبت إلى ركلة مرمى.





وأهدر برونو أوفيني فرصة أخرى للاتحاد في الدقيقة 56، حيث سدد ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية من الناحية اليمنى، لكنها أخطأت المرمى.





كثف الاتحاد هجماته بمرور الوقت، وحاصر الفيصلي في منطقة جزاء، ليترجم تلك السيطرة بهدف التعادل عن طريق حمدان الشمراني في الدقيقة 66.





وتابع الشمراني ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها (البديل) التونسي أنيس البدري، ليرتقي فوق الجميع، ويسدد ضربة رأس رائعة واضعا الكرة داخل الشباك.





أصاب هدف التعادل لاعبي الفيصلي بالإحباط، حيث واصل الاتحاد سيطرته على المباراة، وحصل لاعبوه على عدة ركلات ركنية، لكنها لم تسفر عن أي جديد.





في المقابل، حاول الفيصلي العودة لنشاطه الهجومي في الدقائق الأخيرة، حيث سدد خالد الكعبي تصويبة زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 84، لكنها جاءت ضعيفة، لتصل الكرة سهلة لأحضان جروهي.





ورد الاتحاد بهجمة منظمة في الدقيقة 88، انتهت بتمريرة من الشمراني إلى رومارينيو، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، لكن مصطفى ملائكة، حارس مرمى الفيصلي، خرج من مرماه في الوقت المناسب، ليمسك الكرة من أمام رومارينيو.





شدد الاتحاد من هجماته بغية تسجيل هدف الفوز وخطف النقاط الثلاث، لكن باءت محاولاته بالفشل، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا تعادل الفريقين 1 / 1.



