"تحت الصفر".. رئيس الفريق الطبي للإسماعيلي سابقًا عن تجهيزات المراكز الطبية ببعض الأندية (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف الدكتور مجدي الباز، استشاري عظام ورئيس الفريق الطبي لنادي الإسماعيلي سابقًا، أسباب الإصابات الكثيرة بين صفوف لاعبي الأهلى، قائلًا إن كثرة هذه الإصابات "عليه علامات استفهام".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن هناك عدة أسباب لكثرة الإصابات، وأبرزها الحمل التدريبي المرتفع، وعدم جاهزية اللاعبين وحالتهم العضلية والاستشفاء بعد المجهود الكبير، ولذا لا بد من استشفاء جيد.


وفي سياق منفصل، أكد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحات أعلامية سابقة، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.

وقال "ميدو": " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".


وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".


وواصل: "طول ما الحالة العضلية للاعب قوية، ستتحمل الإجهاد والضغوط على الركبة، ولا دخل للطبيب بحجم الإصابات المتكررة، وبعض المراكز الطبية ببعض الأندية حالتها تحت الصفر".

أخبار تهمك

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 6 ساعات

رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ 43 دقيقة

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

08:49 م

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

10:01 م

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

09:29 م

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية