"تحت الصفر".. رئيس الفريق الطبي للإسماعيلي سابقًا عن تجهيزات المراكز الطبية ببعض الأندية (فيديو)
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:59 م
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور مجدي الباز، استشاري عظام ورئيس الفريق الطبي لنادي الإسماعيلي سابقًا، أسباب الإصابات الكثيرة بين صفوف لاعبي الأهلى، قائلًا إن كثرة هذه الإصابات "عليه علامات استفهام".
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن هناك عدة أسباب لكثرة الإصابات، وأبرزها الحمل التدريبي المرتفع، وعدم جاهزية اللاعبين وحالتهم العضلية والاستشفاء بعد المجهود الكبير، ولذا لا بد من استشفاء جيد.
وفي سياق منفصل، أكد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحات أعلامية سابقة، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.
وقال "ميدو": " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".
وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".
وواصل: "طول ما الحالة العضلية للاعب قوية، ستتحمل الإجهاد والضغوط على الركبة، ولا دخل للطبيب بحجم الإصابات المتكررة، وبعض المراكز الطبية ببعض الأندية حالتها تحت الصفر".
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن هناك عدة أسباب لكثرة الإصابات، وأبرزها الحمل التدريبي المرتفع، وعدم جاهزية اللاعبين وحالتهم العضلية والاستشفاء بعد المجهود الكبير، ولذا لا بد من استشفاء جيد.
وفي سياق منفصل، أكد أحمد حسـام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحات أعلامية سابقة، أن بيراميدز يسير بشكل جيد، وهناك استثمارات جيدة من جانب مسئولي النادي.
وقال "ميدو": " بيراميدز يسير بشكل صحيح، ولا يوجد اي نادي في مصر يكسب الأموال، كرة القدم في مصر لا يجني من وراءها أي فريق أرباح مالية".
وأضاف:" لابد أن نشجع المستثمرين العرب، لأنه سيطور الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب في نصف نهائي الكونفدرالية ويحتل مركز متقدم في الدوري المصري".
وواصل: "طول ما الحالة العضلية للاعب قوية، ستتحمل الإجهاد والضغوط على الركبة، ولا دخل للطبيب بحجم الإصابات المتكررة، وبعض المراكز الطبية ببعض الأندية حالتها تحت الصفر".