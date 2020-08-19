خبير: "مستقبل وطن" سيكون ممثلًا بـ25% من إجمالي أعضاء الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:54 م
صبحي عسيلة
صبحي عسيلة
شيماء حسن
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توقع صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن يكون حزب مستقبل وطن ممثلُا في مجلس الشيوخ بنسبة 25% من إجمالي أعضائه.

وقال عسيلة في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء، إن الحزب حصل على 100 عضو من إجمالي الأعضاء، وينافس حاليًا في 22 مقعد في الإعادة.

وأشار الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدولة المصرية هي اكثر المستفيدين من انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن نسبة المشاركة التي تم الإعلان عنها كانت كفيلة بالرد على مروجي شائعات عدم نزاهتها.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.

وأشار إلى إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحًا أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

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