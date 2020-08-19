مياه الفيوم: فتح المياه لمدة ٥ ساعات بعدة مناطق داخل مدينة الفيوم المتأثرة بالهبوط الارضى بمنطقة دلة



كما تناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أوقات تشغيل المياه لحين الإنتهاء من اعمال الاصلاحات بمنطقة الهبوط الأرضي امام محطة صرف صحى دلة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الاربعاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ انه تقرر اعادة فتح مياه الشرب لمدة خمس ساعات متواصلة ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الساعة الثانية صباحا وذلك بالمناطق المتأثرة بالهبوط الارضى امام محطة صرف صحى دلة بمدينة الفيوم وهى " شارع النبوى المهندس، شارع جمال عبدالناصر،دله،المسلة، التفتيش، تقسيم المحافظة،شارع سعد زغلول" كما سيتم قطع المياه عن هذه المناطق أيضا لمدة ١٢ ساعة متواصلة ابتداء من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠.