مياه الفيوم: فتح المياه لمدة ٥ ساعات بعدة مناطق داخل مدينة الفيوم المتأثرة بالهبوط الارضى بمنطقة دلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم الاربعاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٠ انه تقرر اعادة فتح مياه الشرب لمدة خمس ساعات متواصلة ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم حتى الساعة الثانية صباحا وذلك بالمناطق المتأثرة بالهبوط الارضى امام محطة صرف صحى دلة بمدينة الفيوم وهى " شارع النبوى المهندس، شارع جمال عبدالناصر،دله،المسلة، التفتيش، تقسيم المحافظة،شارع سعد زغلول" كما سيتم قطع المياه عن هذه المناطق أيضا لمدة ١٢ ساعة متواصلة ابتداء من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠.

كما تناشد الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال أوقات تشغيل المياه لحين الإنتهاء من اعمال الاصلاحات بمنطقة الهبوط الأرضي امام محطة صرف صحى دلة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متعافي اخبار

أخبار تهمك

رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 6 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

منذ ساعتين

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ 37 دقيقة

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ 36 دقيقة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

08:49 م

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

09:29 م

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

10:01 م

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية