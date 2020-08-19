كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

قال المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، إنه سيتحدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق عن مستقبله، لكنه حذر من أنه يرغب فقط في العمل مع اللاعبين الذين يريدون البقاء بالنادي.

وأضاف كومان في تصريحات للصحافيين في ملعب كامب نو: "لا أعلم إذا ما كان يتعين علي إقناع ميسي".

وتابع: "أنه أفضل لاعب في العالم وأنت تريد أن يكون أفضل لاعب في العالم في فريقك وليس في فريق آخر".

وواصل كومان: "من جانبي أريد العمل مع ميسي، فهو يفوز بالمباريات وسأكون سعيداً في حال قرر البقاء".

لكن كومان (57 عاماً) أوضح في أول مؤتمر صحافي له كمدرب للفريق: "أريد فقط العمل مع اللاعبين الذين يرغبون في البقاء هنا، وإذا لم يكونوا سعداء فعليهم توضيح ذلك".

وعن ميسي قال كومان: "لديه عقد مع الفريق، تبقى له عام واحد، هو لاعب في برشلونة".

كانت محطة سبورت إنتراتيفو البرازيلية قد ذكرت الأحد الماضي، أن ميسي أبدى رغبته في إنهاء مسيرته مع برشلونة على الفور، عقب خسارة الفريق الإسباني المذلة 2-8 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي.

وكشفت المحطة أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بعدم اعتزامه الانتظار أكثر من ذلك للرحيل عن النادي، الذي ينتهي عقده معه في يونيو (حزيران) 2021.