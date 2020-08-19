في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب زواج محفوظ عبد الرحمن من سميرة عبد العزيز بدون مأذون

تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والذي يعتبر من أهم كُتاب الدراما العربية.





أول لقاء بين محفوظ عبد الرحمن، وسميرة عبد العزيز، كان عندما عرض عليها ورق مسلسل "محمد الفاتح"، والذي وجدت الدور فيه صغيرا جدًا.





وذهبت للمخرج للاعتذار عن الدور، وقال لها توجهي للكاتب لكي يكبر مساحة دورك قليلًا وبالفعل فعلت ذلك ولكنه رفض، مما وضعها في حيرة شديدة ولكن لحبها لكتاباته وافقت على وعد منه أن يعطي لها دورًا كبيرًا في المسلسل القادم.





عرض عليها الزواج بعد تصوير مسلسل "عجوز في غرناطة" ولكنها طلبت منه مهلة للتفكير، وبعد عام خلال تصوير مسلسل في تونس وافقت على الزواج ولكنهما واجها مشكلة الزواج المدني في تونس ، خاصةً أن الزواج كله بدون مأذون في تونس.



