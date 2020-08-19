عضو النواب: وزير التموين لا يملك حق قرار تخفيض حجم الرغيف (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن دعم الخبز في الموازنة الجديدة وصلت تكلفته إلى 45 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن وزير التموين لم يرجع إلى البرلمان في قرار تخفيض حجم الرغيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن وزارة التموين قدمت تقريرًا بتقليل المواطنين في البطاقات التموينية بعد تنقيتها، لكن وزير التموين قبل اتخاذ قرار تخفيض الخبز كان عليه العودة إلى البرلمان، لأنه لا يملك حق اتخاذ هذا القرار.

وواصل حديثه: "هناك خلل بعد قرار تقليل حجم الرغيف، وطلبت من وزير التموين العدول عن قرار التخفيض، والعودة إلى البرلمان"، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية يمكنها استدعاء وزير التموين بشأن هذا القرار.

ومن جانبه رد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين رصدت مخالفات عديدة من نقص في وزن الرغيف ما بين 10 و20 و30 جرامًا، والعقوبة كانت تصل إلى غلق المخبز لمدة 3 أشهر، لكن الضرر كان يعود على المواطن، موضحًا أن المخالفات تكاد تكون يومية، وهناك 30 ألف مخبز يعمل بهم 75 ألف عامل على مستوى الجمهورية.

   

واستكمل، أن أصحاب المخابز من 2018 حتى 2020، لم يتم الاستجابة لمطالبهم برفع التكلفة على الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار، موضحًا أنه لن يتم السماح بنقص ولو جرام واحد في الخبز بعد تقنين حجم الخبز لـ90 جرامًا.

وتابع أنه يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا، ورفع تكلفة إنتاج جوال زنه 100 كيلو من 213 جنيهًا إلى 265 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صاحب المخبز لديه رضاء تام بالتكلفة التي وضعتها له وزارة التموين، وفي حالة زيادة نقص وزن الرغيف عن 10 جرامات يتم مضاعفة السعر في المخالفة، وسيظل بـ5 قروش سعر الرغيف.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ 37 دقيقة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

منذ ساعتين

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

منذ ساعة و 10 دقيقة

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

منذ 38 دقيقة

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:02 م

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

08:49 م

صفقة الموسم.. موقف الأهلي من ضم محمد إبراهيم

09:29 م

أزارو يصدم الأهلي بسبب فايلر

10:01 م

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

09:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية