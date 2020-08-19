تفاصيل جهود حملة الرقابة والتفتيش في التضامن الاجتماعي بالدقهلية

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قررت حملة التفتيش والرقابة علي المنشات والمصالح الحومية في الدقهلية، إحالة 4 من العاملين للتحقيق للغياب والخروج بدون اذن، فى قطاع التضامن الاجتماعي.



وقامت الحملة بمساعدة 3 من الحالات الانسانيةبمساعدات تكافل وكرامة وحمايتهم من التشرد في اطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكافة أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الادارية بالمحافظة.



وأغلقت الحملة احدى الحضانات تعمل بدون ترخيص، وأحالت 3 جمعيات اهلية للتحقيق لوجود مخالفات مالية وادارية.



يذكر ان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلف هيثم الشيخ نائبه واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشات الصيدلية والغذائية بالتنسيق مع جهاز هيئة الرقابة الإدارية.



وفي سياق آخر قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن غلق 6 صيدليات بمدن ومراكز المطرية والمنصورة وأجا والمنزله غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.



ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها،مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.



جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة.



وعلي صعبد اخر شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية الشئون الصحية، في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية مفاجئة، تمكنت من تحرير ٧٣٤٢ محضر مخالفات، على الصيدليات العامة والخاصة، والمخازن، خلال الثمانية أشهر الماضية، قامت بها فرق التفتيش الصيدلى والإدارة العامة للصيدلة بالدقهلية.



جاء ذلك فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



قامت فرق التفتيش الصيدلى، بمديرية الصحة بالدقهلية ب 7342 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن وتحرير 785 محضر شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات، كما تم عمل 12حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف المحافظة،والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية بواقع 257 حملة تفتيشية خلال 8 أشهر الماضية لهذا العام 2020م.

