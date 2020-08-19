الحكومة: لن يسمح بدخول مصر إلا بشهادة pcr بداية من سبتمبر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أي شخص قادم من الخارج، لن يسمح بالدخول إلى مصر إلا إذا كان حاملًا لشهادة pcr، وهذا الأمر سيطبق اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم المصريين بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على انخفاض الإصابات.





وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر مقبلة على موسم انفلونزا، وتزامن جائحة الكورونا مع الإنفلونزا، يعني أن هناك خطورة لانتشار الفيروس، لذلك يعمل مجلس الوزراء على توفير الأمثال الخاصة بالانفلوانز الموسمية بصورة كبيرة، خاصة لكبار السن.





ولفت إلى أن إجراءات مجلس الوزراء الخاص بفيروس كورونا، مرتبطة بالوضع على الأرض، فإذا تحسن الوضع فسيتم تخفيف الإجراءات المطلقة بكل تدريجي مثلما حدث سابقًا.





وفي سياق منفصل، قالت منظمة الصحة العالمية خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء: لقد وصلنا في الآونة الأخيرة إلى مرحلةٍ قاسيةٍ أخرى على الصعيد العالمي، حيث أُبلِغ عن أكثر من 21 مليون حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وأوشكنا في إقليمنا على بلوغ مليونَيْ حالة إصابة، ولكن لم يفُتْ الأوان بعد للتغلُّب على الجائحة.





وأصاف البيان: لدينا أمل كبير في اكتشاف لقاح فعّال لمرض كوفيد-19، وفي هذا الصدد، يجري تداول كثير من الأخبار والمعلومات الدقيقة وغير الدقيقة.





وأكدت المنظمة أنها لا يوجد حتى الآن أي لقاح قد استوفى شروط منظمة الصحة العالمية للوقاية من مرض كوفيد-19، ولكن تُبذَل جهود هائلة في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح فعّال وآمن، وتتعاون المنظمة مع الشركات والجهات الراعية، وكذلك مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (GAVI)، والائتلاف المعني بابتكارات التأهُّب لمواجهة الأوبئة (CEPI) وغيرهما، من خلال مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة مرض كوفيد-19 من أجل تسريع عملية اختبار اللقاحات (المُسماة ACT Accelerator)، فضلًا عن توسيع نطاق عمليات التصنيع لضمان تكافؤ فرص حصول جميع البلدان على اللقاحات فور التوصل إليها.





وأضاف البيان: مستوى العالم، يوجد حاليًا 29 لقاحًا مرشَّحًا في مرحلة التجارب السريرية، و138 لقاحًا مرشَّحًا في مرحلة التقييم قبل السريري، وهناك تسعة لقاحات مرشَّحة أظهرت نتائج واعدة، وتمر بالفعل بتجارب المرحلة الثانية أو الثالثة.



