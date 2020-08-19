الأوقاف: الاحتفال برأس السنة الهجرية يكرس شعائر الدين الإسلامي بنفوس الشباب

المسلحة.



يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خيرٍ ونماءٍ وتنميةٍ وبناءٍ على الوطن فى ظل قيادتكم نحو غدٍ مشرق آمن بمشيئة الله.



إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون إقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهامٍ ومسئولياتٍ وطنيةٍ حمايةً لمصر وشعبها وصونًا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم.



حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة.



وكل عامٍ وسيادتكم بخير.



كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنفس المناسبة.



وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الإحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية كما أصدر توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بنفس المناسبة.

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات