عاجل.. أتلتيكو مدريد يحسم التعاقد مع بديل أوبلاك









أنهي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اتفاقه مع الحارس الشاب إيفو جربيتش من أجل الإنتقال إلى ألروخيبلانكوس لخلافة يان أوبلاك.





ووفقاً لصحيفة " ماركا " فإن جربيتش حارس فريق لوكوموتيفا زغرب الكرواتي، يتواجد الآن في مدينه مدريد من أجل القيام بالفحص الطبي تمهيداً لاتمام تعاقدة مع الاتلتي.





ومن المنتظر أن يحتل الحارس صاحب الـ 24 عام المكان الذي تركة أنطونيو آدان بعد عدم تجديد عقده مع ألروخيبلانكوس، وهو ما دفع دييغو سيميوني إلى سرعه التعاقد مع الحارس الكرواتي الشاب.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قد أقحم حارس الفريق الرديف أليكس دوس سانتوس، والذي من المنتظر أن يعلن مع فريقة الجديد " لوكوموتيفا زغرب " خلال تصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



