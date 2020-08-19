بالجلابية.. محمد سامي يعبر عن اشتياقه لبلده سوهاج

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:33 م
محمد سامي
محمد سامي
فايقة محمد عادل
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غازل المخرج محمد سامي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد سامي بالصورة بالجلابية وهو يعبر عن اشتياقه لبلده سوهاج وكتب : الأصل بيحن ، سوهاج بلدي مبتجبيش غير رجالة.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتعددت التعليقات أهمها تعليق أخته الفنانة ريم سامي وكتبت my back bone.

يذكر أن محمد سامي حقق نجاحا كيبرا فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل البرنس والذي يعد من تأليفه وإخراجه ، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

وشارك في بطولة هذا المسلسل نخبة من الفنانين منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز.

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