في ذكرى وفاته.. سبب توقف محفوظ عبد الرحمن عن العمل المسرحي لمدة 12 عامًا
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:14 م
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، الذي يعتبر من أهم كُتاب الدراما المصرية.
عمل محفوظ عبد الرحمن، في عدة أماكن صحفية، بعد تخرجه عمل في دار الهلال، وتركها عام 1963، ليعمل في وزارة الثقافة، ويستقيل منها عام 1982م ليتفرغ للكتابة، وأصدر أول عمل أدبي وكان مجموعته القصصية "البحث عن المجهول" في عام 1967م.
قدم محفوظ عبد الرحمن، ما يقرب من 20 مسلسلًا، وكان أول مسلسل تليفزيونى بعنوان "العودة إلى المنفى" عن قصة أبو المعاطي أبو النجا 1971م، كما كتب مسلسل أم كلثوم، وبوابة الحلوانى، وغيرها الكثير، من أشهر ما كتب للسينما فيلم حليم عام 2005م، وفيلم ناصر 56 عام 1996م، وفيلم القادسية، وغيرها.
وكان له حكاية مع الكتابة المسرحية، حيث كتب أولى مسرحياته "اللبلاب" عام 1963، ولكن بعد انتهاء الاستعدادات لعرضها اعترضت عليها الرقابة قبل رفع الستار بثلاثة أيام فتوقف عن الكتابة للمسرح 12 عامًا واعتبر تلك الفترة مراجعة لأسلوب الكتابة المسرحية.