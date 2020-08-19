قامات الإذاعة.. أول مذيع بالأثير.. صاحب جملة "هنا القاهرة".. ما لا تعرفه عن أحمد سالم

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:10 م
أحمد سالم
أحمد سالم
ريهام كمال
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قامات الإذاعة اليوم عن أول مذيع بالأثير المصري، وصاحب جملة "هنا القاهرة" هو الإذاعي الكبير أحمد سالم.

"هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية.. هنا القاهرة".. كانت هذه العبارة هي بداية لإطلاق الإذاعة المصرية، وبداية ظهور أول مذيع مصري وهو أحمد سالم، الذي عرفه وارتبط به الجمهور العربي والمصري عبر موجات الراديو.

في يوم 20 فبراير عام 1910 ولد أحمد سالم، في أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان والده علي سالم أحد كبار أعيان أبو كبير بالشرقية في ذلك الوقت، وعمه النجدي سالم عضو مجلس الشيوخ عام 1924، وعمه الثاني عبدالعزيز عبدالله سالم وزير للزراعة مع بداية ثورة 1952.

حصل على البكالوريا من مدرسة الجيزة الثانوية عام 1926، سافر إلى انجلترا لدراسة الهندسة، ولكنه الطيران استهواه فدرسه وعاد إلى القاهرة عام 1931 وكان حينها لم يتجاوز الـ21 من عمره. قائداً طائرته الجديدة، بالرغم من تعرضه لحوادث كثيرة كادت أن تودي بحياته.

بمجرد عودته عين مهندسًا لشركات أحمد عبود باشا ولأنه يملك روحًا متمردة لم يستمر في هذا العمل طويلًا رغم أن الجميع شهد له بالنجاح الكبير كمهندس.

عمل مديرًا للقسم العربي بالإذاعة المصرية سنة 1932م وكان أول من نطق بالجملة التي نسمعها حتى اليوم وهي "هنا القاهرة".

وبصوت إذاعي قوي، أعلن أحمد سالم، بداية البث في تمام الساعة الـ5 مساء الخميس 31 مايو 1934، مقدمًا أول الفقرات "تلاوة للشيخ محمد رفعت".

ذات يوم ذهب أحمد سالم، كمذيع إلى حفل أقامه طلعت حرب باشا بمناسبة نجاح شركات بنك مصر وأعجب بذكاء المذيع الشاب وطلب منه أن يتفرغ لإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما وبناء ستوديو كبير يكون مصريًا خالصًا، وبالفعل قدم أحمد سالم استقالته وتفرغ لبناء صرح السينما المصرية، فبنى ستوديو مصر على نمط أحدث ستوديوهات ذلك الزمان وتولى عملية توظيف الفنيين الأجانب والمصريين.

قدم باكورة إنتاج ستوديو مصر فيلم وداد لأم كلثوم وأحمد علام، وأنتج العديد من الأفلام الناجحة بعد ذلك ووثق فيه طلعت حرب فأسند إليه بجوار عمله في ستوديو مصر المدير العام للقسم الهندسي لشركات بنك مصر ومدير عام مطبعة مصر.

في سنة 1938، أنتج ستوديو مصر فيلما باسم "لاشين" كان فكرة أحمد سالم أخذها من هنريش فو مامين وعهد كتابة السيناريو لفريتز كرامب وأحمد بدرخان، وكتب حوار الفيلم أحمد رامي واخرجه فريتز كرامب مونتاج نيازي مصطفى بطولة حسن عزت الذي لم نره بعد ذلك ونادية ناجي ومعهم حسين رياض وعبد العزيز خليل وغيرهم.


ظل أحمد سالم في الإذاعة يقدم عصارة فكره وقدم من البرامج ما أسعد المستمعين، لكن بكل أسف لم تكن وسائل التسجيل تساعد على الحفاظ على كل ما يذاع للصعوبة البالغة في وسائل الحفظ آنذاك، ولكنه تمرد للمرة الثانية.

ثار الفيلم ضجة كبرى وأثار حفيظة القصر الملكي لأن فيه حركة شعبية ثورية ضد الحاكم المستبد، والنهاية هى القضاء على هذا الحاكم الغارق في شهواته.


طلبوا من أحمد سالم تعديل السيناريو والحوار على أن تكون النهاية لصالح الحاكم الذي لم يكن يعلم ما يدور ضد الرعية، لكنه رفض وقدم استقالته من كل هذه المناصب لتمسكه برأيه وأنه لا تعديل في السيناريو ولا نهاية للفيلم.

استقال أحمد سالم من كل هذه المناصب وكون شركة أفلام باسمه تحت اسم "نفرتيتي" واستأجر لها مقرا في شارع أبو السباع "جواد حسني حاليًا" فوق بنك موجيري الشهير في ذلك الوقت، وجمع له عددًا من الفنانين والفنيين صغار السن طموحين وأقدم على أول إنتاج له فيلم "أجنحة الصحراء" وكتب هو السيناريو والحوار وقام بالإخراج وبطولة الفيلم وصوره جوليا دي لوكا وفاركاش، وشارك بطولة الفيلم راقية إبراهيم وأنور وجدي وحسين صدقي وعباس فارس وروحية خالد ومحسن سرحان، وكان عرض الفيلم أول أكتوبر سنة 1939 بسينما ديانا.

ابتعد أحمد سالم، عن السينما بعد فيلم "أجنحة الصحراء"، حيث شارك في أعمال تجارية كبري في أعمال حرة أخرى مثل تجارة السلاح، وكانت له مغامرات في التجارة مشهورة حول الخوذات التي كانت تورد للجيش الإنجليزي وأحدثت هذه المشاكل ضجة في الأوساط الفنية وأيضا السياسية.

ودخل بسببها السجن وكان المتهم الأول في تلك القضية، وطلب الادعاء الحكم عليه بالإعدام.

فقال احمد سالم، "كنت الأول دائمًا في كل شيء، فكنت الأول في الطيران، والأول في الإذاعة، والأول في السينما، ولما قدمت إلى المحاكمة كنت كذلك المتهم الأول، لأن المحكمة طلبت الحكم علي بالإعدام".

وبعد تبرئته عاد للسينما مرة ثانية، و قام بدور البطولة أمام راقية إبراهيم في فيلم«دنيا»، عام 1946، من إخراج محمد كريم.


قدم في تاريخه الفني 6 أفلام من تأليفه وإخراجه وبطولته، آخرها كان "دموع الفرح"، والذي عرض عام 1950 بعد وفاته، حيث توفي عام 1949 بينما كان يصور الفيلم واستكمل إخراجه فطين عبدالوهاب.

تزوج سالم من العديد المرات،  من خيرية البكرى وامينة الباردوي، وتحية كاريوكا، والفنانة أسمهان، والفنانة مديحة يسرى.


حدث شجار بينه و بين المطربة الراحله أسمهان عام 1944 والتي كانت انذاك زوجته حين عادت إلى المنزل في وقت متأخر فرفع عليها المسدس محاولًا قتلها وتصادف وجود إحدى الصديقات التي هرعت إلى الشرطة واتت بهم للمنزل .

حدث شجار بين أحمد سالم، وضابط الشرطة تبادلا خلاله إطلاق الرصاص لتصيب إحداها أحمد سالم في الصدر و يعالج من الرصاصة و يشفى لكن أثارها تظل تؤلمه إلى أن دخل المستشفي وتفشل العملية وتنطلق روحه لبارئها في 10 سبتمبر 1949 .

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