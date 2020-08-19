الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتوقع ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، تشكيل الأهلي، حيث أشار إلى أن الأهلي سيبدأ بـ مروان محسن في الهجوم، وخلفه أجاي وقفشة.

وتابع، "فيما سيكون أيمن أشرف ومعلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في الدفاع، فضلا عن السولية وديانج في الوسط، وسيدفع بمحمد هاني ولكن أمام أحمد فتحي في الوسط، حتى ينجح في إيقاف خطورة عبد الشافي".

وواصل، "أراهن أن فايلر مدرب الأهلي سيبدأ مباراة الزمالك بأحمد فتحي وهذه قراءة فقط لعقل المدرب وليست معلومة".

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