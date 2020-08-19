"الأوقاف" توضح شروط فتح الزوايا للصلاة (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن جائحة فيروس كورونا إلى زوال، وعودة صلاة الجمعة في المساجد، قرار يسعد المصريين جميعًا.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسلا لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف في صلاة الجماعة حققت نجاحًا كبيرًا، وستطبق في صلاة الجمعة، على أن تكون الخطبة لمدة 10 دقائق بحد أقصى، وهي كفيلة لتقديم موعظة سريعة، فضلًا عن أن المهم هو عودة الصلاة في المسجد، وتواجد المصلين فيه.

وواصل حديثه، أن التعقيم والتطهير المستمر لكل صلاة، سيتم بشكل دوري، وارتداء الكمامة والسجادة الخاصة، مشيرًا إلى أن معظم المساجد وفرت كمامات لمن لا يرتدون كمامة، فضلًا عن أن معظم المساجد وفرت بجهود ذاتية سجادات خاصة للمصلين الذين لا يحملون السجادة الشخصية.

واستكمل أن الزوايا تقدر بقدرها والأصل فيها الغلق، ولكن إذا كانت هناك زاوية ليس بها مسجد، ولديها إمام وطاقم عمال سيتم فتحها، وهذا استثناء، أي أن الزوايا مستمر غلقها.

وتابع أنه لن يُمنع أحد من الصلاة حال امتلاء المسجد بالمصلين، ولكن بشرط عدم التدافع وإذا كان هناك مريضًا يعاني من ضعف المناعة عليه صلاتها في البيت ظهرًا، مشيرًا إلى أن دور المناسبات ودورات المياه والأضرحة وصلاة الجنازة مُعلقة، ولكن بعد نجاح التجربة وزوال أزمة كورونا ستعود الأمور كما كانت.


كان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.
وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.

3. إحضار المصلى الشخصي.

4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. عدم فتح أو دور المناسبات.

8. عدم زيارة الأضرحة.

9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.

13. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي.

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