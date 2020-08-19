ضخ تمويلات اضافية بقيمة 1.1 مليار جنيه بالمشروع القومي لإحياء البتلو

أعلن البنك الزراعي المصري اليوم الأربعاء، عن عزمه على ضخ تمويلات جديدة ضمن برنامج مشروع إحياء البتلو الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد لمصر على اللحوم الحمراء وتقليل استيرادها من الخارج.









وأوضح البنك في بيانا له، إنه يعتزم ضخ نحو مليار ومائة مليون جنيه كتمويلات جديدة في المشروع القومى لإحياء البتلو خلال الفترة القادمة بفائدة 5% متناقصة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وموافقة البنك المركزي المصري.





وأضاف" البنك" أن تلك التمويلات ستسهم في زيادة حجم محفظة قروض البنك ضمن المشروع إلي أكثر من 2 مليار جنيه مقارنة بالرصيد الحالي، وهو 970 مليون جنيه بنسبة نمو نحو 114%.



