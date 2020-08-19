عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبدو أن النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي يُفكر في الخروج من برشلونة في السنوات المقبلة،على هامش رغبته في صناعة أسم كبير في سماء الكرة العالمية.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن فاتي قد قام بتغيير وكيل أعماله من خورخي ميسي، إلى مينديز.

ويعد الوكيل الأعمال البرتغالي من أبرز وكلاء الأعمال في العالم، حيث لديه تأثير وتقدير واهتمام كبير لدي أندية " ريال مدريد ء بنفيكا ، بورتو ، موناكو ، فالنسيا ، باريس سان جيرمان " .

كما يدير مينديز اعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، واللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الانجليزي، والعديد من اللاعبين والمدربين.

يذكر أن فاتي قد تلقي عروض في الفترة الأخيرة من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، الا أن رغبه جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد أبقت اللاعب داخل الكامب نو.

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