أرسنال يعلن حسم صفقة جديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ، عن تعاقده مع اللاعب الشاب تيم أكينولا بعد مغادرته لفريق هدرسفيلد تاون نهاية الموسم الماضي.

 

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن أكينولا صاحب الـ19 عامًا ألتقى بزملائه الجدد كما تدرب مع فريق أرسنال تحت 23 عاما استعدادا للموسم الجديد.

 

وأضاف أن أكينولا سبق له اللعب لفريق لينكولن سيتي حيث ساهم تطوره في انضمامه إلى الفريق الأول، كما أنه سبق له الانضمام إلى فريق لينكولن يونايتد المنافس في دوري الهواة، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية في يناير عام 2019.

 

وأنهى أرسنال الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثامن، كما حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي 2 /1 في المباراة النهائية، مما مكنه من التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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