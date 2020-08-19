جنوب السودان: نفاد احتياطيات النقد الأجنبي من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي لجنوب السودان، في بيان له اليوم الأربعاء، نفاد احتياطي النقد الأجنبي مع عدم القدرة على وقف انخفاض قيمة العملية المحلية.

وقال دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ بنك جنوب السودان المركزي في تصريحات صحفية: إن احتياطي النقد الأجنبي نفد ولم يعد بمقدورنا وقف الانخفاض في قيمة الجنيه، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأضاف: "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر".

وتابع قائلًا: "ليست لدينا احتياطيات".