في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أحالت حملة التفتيش والرقابة علي المنشآت والمصالح الحكومية في محافظة الدقهلية، 445 موظف بالوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية تغيبهم عن العمل، ووجود 26 معدة معطلة بالوحدات المحلية.

كما كشفت الحملة عن وجود 7 حالات من واضعى اليد على أملاك الدولة لم يقوموا بتقنين أوضاعهم، ولم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ووجود متأخرات فى إيرادات رسوم الدولة بالوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة.

يشار أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف هيثم الشيخ نائبه، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والتفتيش على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية، وكذا بعض المنشآت الطبية الخاصة والمنشات الصيدلية والغذائية بالتنسيق مع جهاز هيئة الرقابة الإدارية.


وقد أوضح نائب المحافظ أن المحافظ قرر إحالة كافة المخالفات للنيابة للتحقيق جاء حرصًا حقوق الدولة والمواطنين، كما كلف المحافظ،وكلاء الوزارات مديري المديريات الخدمية والوحدات المحلية بشرق وغرب المنصورة بسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات وتلافى كافة الملاحظات الوارده بتقارير لجان التفتيش والمتابعه ولجان المديريات المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الجوالات الميدانية المفاجئة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون.


وعلى صعيد آخر، شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مراسم وضع حجر الأساس لمجمع المرور النموذجى "الثانى على مستوى الجمهورية" ببنى عبيد وتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفى التخصصى بتكلفة اجمالية قدرها 273 مليون جنيه..

تأتي الجولة في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحسين الدائم لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوسع المستمر فى تنفيذ المنشآت الخدمية بالمحافظات المصرية.

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، بزيارة لمركز ومدينه بنى عبيد واستقبله خلال الزيارة، الدكتور مكرم رضوان عضو البرلمان عن بنى عبيد، والدكتور هرماس رضوان رئيس مجلس ادارة نادى بنى عبيد الرياضى.

تضمنت الزيارة، وضع حجر الأساس لمجمع المرور النموذجى ببنى عبيد على مساحة 5 افدنه وبتكلفة قدرها 23 مليون جنيه ويقدم كافة الخدمات المرورية إلكترونيا.

وقال محافظ الدقهلية، ان هذا المجمع يعد نقلة حضارية نوعية بنطاق محافظة الدقهلية ويعتبر هو المجمع المرورى النموذجى "الثانى" على مستوى الجمهورية، بعد محافظة الجيزة.
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية
في حملة التفتيش والرقابة.. إحالة ٤٤٥ موظف بالمحليات والصحة للتحقيق في الدقهلية

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