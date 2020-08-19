في أول تعليق له بعد نجاحه.. محمود بكري: مجلس الشيوخ مطبخ السياسة والدولة المصرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ بعد نجاحه عقب إعلان نتائج الانتخابات اليوم الأربعاء، إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة "مطبخ للسياسة" والدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أعضائه تم اختيارهم بعناية كبيرة.

وأضاف بكري في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن مجلس الشيوخ يضم مجموعة متنوعة من الأفكار المتنوعة والنوعية، مستطردًا "أنا مطمئن على مستقبل هذا البلد في وجود هذا المجلس".

وأشار إلى أنه كان يتوقع إعادة الانتخابات في محافظات الصعيد بسبب المنطق القبلي والعائلي الذي مازال يسيطر على الانتخابات في هذه المحافظات.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.

وأشار إلى إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحًا أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

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