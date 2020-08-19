والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبدو أن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة هو المشكلة الحقيقية التي قد تواجه إدارة النادي الكتالوني الايام المقبلة.

وكان النجم الأرجنتيني قد طلب الرحيل عن كامب نو بنهاية الموسم الجاري، عقد النتيجه المزله أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في إطار دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وطالب ميسي برحيل كلا من بارتوميو وأبيدال وكيكي سيتين عن برشلونة، والقيام بأنتخابات مبكرة من أجل الموافقة على تجديد تعاقده والذي ينتهي في صيف عام 2021.

ومن جهته قام جوزيب ماريا بارتوميو بإقالة كيكي سيتين وتعيين رونالد كومان ، وإقالة أبيدال وتعيين مساعدة في منصب المستشار الفني.

ووفقاً لشبكة " كادينا سير " فإن بارتوميو قد قام بالتواصل مع والد وممثل اللاعب الأرجنتيني، خورخي ميسي، ليشرح له أن رونالد كومان يعتمد على نجله وأنه يعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد.

وقام خورخي بتوجيه ضربة قوية لرئيس النادي الكتالوني عندما ابلغه أن التفاوض يجب أن يكون مع ميسي فقط، من أجل إقناعه بالمشروع الجديد، ويجب أن يكون الحديث وجهًا لوجه.

واختتمت الاذاعه أن بارتوميو سوف يعقد إجتماع في الأيام المقبلة مع ميسي ورونالد كومان في وقت قريب، من أجل إقناع البرغوث بالبقاء في برشلونة.

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