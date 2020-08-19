رابط التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من الرئيس السيسي عبر موقع وزارة التموين

سنعرض لكم طريقة الاتسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من الرئيس السيسي خلال موقع وزارة التموين بصرف 200 جنيه, وذلك بعد تفعيل هذه المبادرة برعاية وزارة المالية المصرية لكي تصرف مبالغ هائلة قيمتها تصل إلي 125مليون جنيه مصري لكل فرد له بطاقة تموين لكي يتم تخفيف الحمل علي المواطنين في ظروف المعيشة لأنها تكون صعبة علي بعض المواطنين.









التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك





وفد من المواطنيين في جمهورية مصر العربية يتفاعلون مع مبادرة ميغلاش عليك التي جاء الاعلان عنها من وزارة المالية المصرية لكي يقومو بتنفيذ قرار الرئيس السيسي الغرض من إنشاؤها هو مساعدة المواطنين في مصر الذين يمتلكون بطاقة التموين وذلك بصرف مبلغ قيمته 200 جنيه لسد احياجات الاساسية للمواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية









خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك





قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالكشف عن خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك:





– الخطوة الأولي: الدخول علي الموقع الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية





– الخطوة الثانية: خطوة مخصصة بتسجيل بيانات صاحب البطاقة التموينية.





– الخطوة الثالثة: هي خطوة مخصصة لمراجعة جميع جميع البيانات المطلوبة للتسجيل ثم الضغط علي أيقونة التسجيل.



