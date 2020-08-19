خبير: نسبة الأصوات الباطلة لم تحدث في مصر طوال تاريخها الانتخابي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:36 م
صبحي عسيلة
صبحي عسيلة
شيماء حسن
Advertisements
قال صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي وصلت إلى مليون و381 صوت لم تحدث في أي انتخابات في مصر بنسبة قدرت بـ15.42%.

وأضاف عسيلة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لابد أن تخضع هذه النسبة إلى الدراسة، والسبب في هذه النسبة هي توسيع الدوائر واختيار أعداد معينة في كل دائرة كانت تمثل صعوبة بالنسبة إلى الناخب في ظل ارتفاع نسب الأمية في مصر".

وأشار الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الناخب المصري مازال مزاجه في الانتخابات الفردية، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة على مقاعد الإعادة اقل من نسبة المشاركة الحالية التي تصل إلى 14.23%.

اقرأ أيضا...

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.

وأشار إلى إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحًا أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الأصوات إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

على طريقة رمضان صبحي.. بيراميدز يستهدف 3 نجوم من الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فاتي يصدم خورخي ميسي

منذ ثلث ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ يوم

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

منذ 33 دقيقة

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

منذ حوالي 3 ساعات

منافس عبد الله السعيد.. بيراميدز يتجه لحسم صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان: استعدوا لبرشلونة بدون ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

منذ 39 دقيقة

منبوذ ريال مدريد على رادار لاتسيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حقيقة تغريم كوتينيو لبرشلونة 5 مليون يورو بسبب دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رحل بسبب الشحات وصفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل مكالمة شوبير ورمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ يوم

أول صفقات برشلونة في عهد كومان

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

المستشار لاشين إبراهيم: 14.23% نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ

الوطنية للانتخابات: حسم 74 مقعدا فرديا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ (فيديو)

موعد الجولة الثانية وأشراف قضائي.. أبرز تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات حول انتخابات الشيوخ

محمود نفادى: الإعادة في انتخابات الشيوخ تشمل 14 محافظة على 26 مقعد (فيديو)

تنسيقية الأحزاب: حصولنا على 5 مقاعد في انتخابات "الشيوخ" أمر جيد (فيديو)

برلمانية تهنىء نائبات مجلس الشيوخ: كونوا جيوش داعمة للمرأة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:36 م

والد ميسي يوجه صدمة قوية لبارتوميو.. تعرف على السبب

شوبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن خلاف رمضان صبحي والأهلي

08:28 م

عاجل.. الأوقاف تعلن عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى 28 أغسطس

06:10 م

زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"

08:30 م

عاجل - مجلس الأهلي يتخذ 4 قرارات جديدة

07:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية