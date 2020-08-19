خبير: نسبة الأصوات الباطلة لم تحدث في مصر طوال تاريخها الانتخابي
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:36 م
شيماء حسن
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قال صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي وصلت إلى مليون و381 صوت لم تحدث في أي انتخابات في مصر بنسبة قدرت بـ15.42%.
وأضاف عسيلة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لابد أن تخضع هذه النسبة إلى الدراسة، والسبب في هذه النسبة هي توسيع الدوائر واختيار أعداد معينة في كل دائرة كانت تمثل صعوبة بالنسبة إلى الناخب في ظل ارتفاع نسب الأمية في مصر".
وأشار الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الناخب المصري مازال مزاجه في الانتخابات الفردية، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة على مقاعد الإعادة اقل من نسبة المشاركة الحالية التي تصل إلى 14.23%.
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وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الشيوخ أجريت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، ونسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ بلغت 14.23%، ونسبة الأصوات الباطلة بانتخابات مجلس الشيوخ بلغت 15%.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 8 مليون ناخب شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ. وتابع، أن هناك 49 تظلمًا على انتخابات مجلس الشيوخ تم الفصل فيها.
وأشار إلى إنه تم حسم 74 مقعدًا فرديًا والإعادة على 26 آخرين بانتخابات الشيوخ، موضحًا أنه سيتم الإعادة على مقعد واحد بالقليوبية، و2 بالمنوفية، و2 بكفر الشيخ، ومقعد بالجيزة، ومقعد ببنى سويف، و3 مقاعد بأسيوط، و5 مقاعد بسوهاج، و3 مقاعد بقنا، ومقعدين بالأقصر، ومقعدين بأسوان، ومقعد بدمياط، ومقعد ببورسعيد، ومقعد بالإسماعيلية، ومقعد بمطروح.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر على أن يكون دخول الصحفيين والإعلاميين إلى مقر مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئة لعام ٢٠٢٠.
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