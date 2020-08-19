خبير: نسبة الأصوات الباطلة لم تحدث في مصر طوال تاريخها الانتخابي

قال صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات مجلس الشيوخ والتي وصلت إلى مليون و381 صوت لم تحدث في أي انتخابات في مصر بنسبة قدرت بـ15.42%.





وأضاف عسيلة خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لابد أن تخضع هذه النسبة إلى الدراسة، والسبب في هذه النسبة هي توسيع الدوائر واختيار أعداد معينة في كل دائرة كانت تمثل صعوبة بالنسبة إلى الناخب في ظل ارتفاع نسب الأمية في مصر".





وأشار الخبير بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية، إلى أن الناخب المصري مازال مزاجه في الانتخابات الفردية، متوقعًا أن تكون نسبة المشاركة على مقاعد الإعادة اقل من نسبة المشاركة الحالية التي تصل إلى 14.23%.

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