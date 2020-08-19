"مطبعة هرم" تجمع الممثل سعيد فايز بعلي ربيع وبيومي فؤاد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انضم الممثل الشاب سعيد فايز محمد لأسرة فيلم "مطبعة هرم" والذي يشارك في بطولته كل من النجوم علي ربيع وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وخالد الصاوي. 

وكشف سعيد فايز، إنه يجسد فى الفيلم شخصية صديق البطل (علي ربيع)، الذي يتعرض لبعض المواقف الكوميدية في إطار ساخر تقلب حياته رأسًا على عقب، مشيرًا إلى أنه سيبدأ تصوير مشاهده خلال الأسبوعين المقبلين. 

معربًا عن سعادته بالمشاركة مع نجوم كبار في أولى تجاربه السينمائية تحت قيادة المخرج سامح عبدالعزيز. 

الفيلم بطولة كلا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي.

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