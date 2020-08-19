زيدان يُفكر في التضحية بـ "الأمير"









ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن وجود رغبه لدي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في التضحية بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وغفل دور الأمير الكرواتي كثيرا هذا الموسم في تشكيل الملكي خاصة بعد إعتماد المدرب الفرنسي على فالفيردي ورودريغو في وسط ملعب الملكي.





ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن زيدان قد قرر عدم الاعتماد على مورديش في الموسم الجديد، وطرح خدماته للبيع بجانب الثنائي لوكا يوفيتش وجاريث بيل.









وشارك الأمير الكرواتي في تشكيل ريال مدريد هذا الموسم خلال 31 لقاء، سجل خلالها ثلاث أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.



