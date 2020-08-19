أستاذ قانون: 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة (فيديو)

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة المصرية، وهذ من مكتسبات قانون 41 لعام 2020.





وتابع "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن شروط تعين الاعضاء في مجلس الشيوخ تتمثل في أن يكون سنه 35 عامًا، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، وأن لا يكون رسب في الانتخابات.





وأضاف أن المعتاد في تعينات رئيس الجمهورية أنها متنوعة، وتشمل كافة التخصصات سواء القانونية أو الثقافية أو الفنية أو رياضية، معقبًا: "كل التخصصات ستكون موجود في الـ 100 خص المعينين من قبل رئيس الجمهورية".







