أستاذ قانون: 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:27 م
الدكتور عبد الله المغازي
الدكتور عبد الله المغازي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن 10% من مقاعد مجلس الشيوخ مخصصة للمرأة المصرية، وهذ من مكتسبات قانون 41 لعام 2020.

وتابع "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن شروط تعين الاعضاء في مجلس الشيوخ تتمثل في أن يكون سنه 35 عامًا، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، وأن لا يكون رسب في الانتخابات.

وأضاف أن المعتاد في تعينات رئيس الجمهورية أنها متنوعة، وتشمل كافة التخصصات سواء القانونية أو الثقافية أو الفنية أو رياضية، معقبًا: "كل التخصصات ستكون موجود في الـ 100 خص المعينين من قبل رئيس الجمهورية".



وفي وقت سابق، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمسرح التليفزيون المصري بماسبير، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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